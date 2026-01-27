Бойко Василев: Отиваме не просто към свят без журналистика, а и без посредници

Кадър БНТ

Трябва да работим така, сякаш всяка дума, всяка запетая има огромно значение.

Това каза пред БНР журналистът Бойко Василев, водещ на предаването "Панорама" по БНТ, носител на една от тазгодишните награди "Сирак Скитник".

Политиците, силните на деня вече са в качествено нова ситуация – пред тях е комфортът на социалните мрежи. Те винаги са имали да има комфорт и нашата битка с тях е ясна, в нея има правила. Проблемът е в пристрастната публика, тази част, която е фен агитка. Социалните медии я научиха – задавай критични въпроси, смазвай събеседника, но само този, когото аз мразя, коментира журналистът в предаването "Преди всички".

Социалните мрежи дадоха на всеки управляващ безценни оръжия – възможността да говори необезпокоявано и да не влиза в диалог. В "Панорама" е некомфортно, защото освен въпросите на водещия, звучат и въпроси от противници, подчерта той.

Когато някой току-що дойде на власт или предстои да дойде, от журналистите се очаква да го насърчават и галят с перце, а след това пристрастната публика си променя мнението, отчита водещият. По думите му, хората от агитките не виждат в предаването човека от техния фийд, а присъствието на чуждия е проблем.

"Панорама" се прави все по-трудно, защото трябва да държиш сметка дали представените в конкретната седмица гледни точки са актуални и справедливи, отбеляза Василев.

Скриването, покриването на политиците може да решава тактически задачи, но стратегически съответната политическа сила отслабва по този начин, смята Бойко Василев.

Подкастът не е чиста журналистика. Той е форма по-скоро на приятелски разговор, посочи той. Според него има голям спор дали този формат е журналистика заради намалената критична функция на задаващия въпросите.

"Защото подкастърът по дефиниция е силно пристрастен. Формата тук диктува съдържанието."

Движим се не просто в свят без журналистика, а отиваме в свят без посредници въобще, изрази мнение Василев. Журналистиката трябва да огради границите си, допълни водещият.

"Сред нас понякога има склонност към отстъпление, към подмазване - и то доброволно, към самоограничение. Това, което не трябва да правим, е да се поддадем на това."

Цялото интервю на Силвия Великова с Бойко Василев чуйте в звуковия файл.

