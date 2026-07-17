Бойко Василев посочи коя държава ще спечели Световното по футбол
17.07.2026 / 22:01 1
Кадър БНТ
Забавна прогноза направи водещият на "Панорама" Бойко Василев.
"Аз казах преди няколко седмици, че Дара ще спечели Евровизия.
Сега правя своята прогноза кой ще стане световен шампион в САЩ.
Отборът, който ще победи, ще говори испански!", обяви той.
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