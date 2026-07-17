Бойко Василев посочи коя държава ще спечели Световното по футбол

Кадър БНТ

Забавна прогноза направи водещият на "Панорама" Бойко Василев.

"Аз казах преди няколко седмици, че Дара ще спечели Евровизия.

Сега правя своята прогноза кой ще стане световен шампион в САЩ.

Отборът, който ще победи, ще говори испански!", обяви той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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