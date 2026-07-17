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Бойко Василев посочи коя държава ще спечели Световното по футбол

17.07.2026 / 22:01 1

Кадър БНТ

Забавна прогноза направи водещият на "Панорама" Бойко Василев.

"Аз казах преди няколко седмици, че Дара ще спечели Евровизия.

Сега правя своята прогноза кой ще стане световен шампион в САЩ.

Отборът, който ще победи, ще говори испански!", обяви той.

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Коментари
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0
cron1 (преди 39 минути)
Рейтинг: 162877 | Одобрение: -23728
ИДИОТ - И ДВЕТЕ СТРАНИ СЕ ПСУВАТ НА ИСПАНСКИ!!!
Марио Кроненберг

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