Бойлер се запали в хотелски апартамент в Царево

Снимка: Пиксабей, архив

Бойлер се е запалил вчера в хотелски апартамент в Царево. Сигнал за инцидента е получен в 18:37 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Бургас, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Произшествието е ликвидирано от екип на пожарната.

Няма пострадали. Не е извършвана евакуация.

За времето от 00:00 до 24:00 ч. на 25 юни звената за ПБЗН са реагирали на 141 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 87 пожара. При тях няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, сред които: 10 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 1 в селското стопанство; 3 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 65 пожара, сред които: 32 в сухи треви, горска постеля и храсти; 28 в отпадъци.

Извършени са 50 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 6 при катастрофи в транспортни средства; 1 битови или промишлени инциденти (в и к повреди – 1); 43 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 6, отстраняване на опасни предмети – 6, спасяване на животни – 2, оказване съдействие на граждани – 5, отводняване – 4, оказване съдействие на други структури и ведомства – 11, други - 9).

Лъжливите повиквания са 4.

Редактор "Екип на Петел",

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