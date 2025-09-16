Бойни самолети ще патрулират над Полша срещу заплахи от Русия

кадър: БНТ

Британски бойни самолети ще патрулират във въздушното пространство на Полша срещу заплахи от Русия, включително дронове, обяви официален Лондон.



Изтребители "Тайфун" на Кралските военно-въздушни сили ще се включат в мисии над Полша, в които вече участват Дания, Франция и Германия.

Целта е укрепване на отбраната по Източния фланг на НАТО в отговор на навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство, предава БНТ. Британските самолети ще се се присъединят към патрулите над Полша през следващите няколко дни.

