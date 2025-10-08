Бойци на Националната гвардия от Тексас се разполагат в Чикаго

Кадри Youtube

Стотици бойци от Националната гвардия от Тексас пристигнаха в център за военно обучение край Чикаго в подкрепа на имиграционните мерки на президента Доналд Тръмп, предаде Би Би Си, цитирана от БНР.

Тръмп нарече Чикаго "военна зона" след скорошните протести срещу агентите на миграционната служба в третия по големина град в САЩ.

Разполагането идва на фона на съпротива от местните власти. Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер обвини администрацията на Тръмп в авторитарни действия и предупреди, че щатът ще използва всички мерки на свое разположение, за да спре това "заграбване на властта".

Източници заявиха пред Си Би Ес, че някои от войниците ще започнат изпълнение на задачите си още в сряда.

Във армейския Център за обучение на резервисти, на около 50 км югозападно от Чикаго, са разположени и фургони за временно настаняване на войниците.

Местните власти заявиха, че нямат подробности за задачите им.

Според Тръмп използването на войниците е нужно за потушаване на насилието в контролираните от демократи градове, борба с престъпността и подкрепа за инициативите му за депортиране.

Бойците на Националната гвардия имат ограничени правомощия – не могат да извършат арести, конфискации, претърсвания, като ролята им е да защитават федерални служители и имущество.

