Божанков от пленарната зала: Има разпад в старото мнозинство, БСП гласуват различно

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

На фона на дълга пауза в заседанието на парламента, депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков заяви, че в старото мнозинство тече разпад. Той се включи по Нова нюз от пленарната зала и обясни, че депутати от БСП са променили решението си по промените в Изборния кодекс и това е причината за прекъсването на заседанието.

Божанков критикува остро предложените промени, като каза, че е невъзможно да се доставят новите сканиращи устройства навреме за следващите избори.

Депутатът каза също, че все още не са водени разговори с ПП-ДБ за участието му в депутатските листи. Той подчерта, че независимо дали пак ще е депутат, той ще работи за демократичната общност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!