Божанков за американските самолети в София: Не влизаме във война, нито с Иран, нито с Русия

Депутат изригна в социалната мрежа по повод американските самолети на столичното летище.

България не влиза във война с Иран, Русия или която и да е друга държава. Това заяви народният представител от "Продължаваме Промяната – Демократична България" Явор Божанков в коментар относно разполагането на американски военни самолети на летище София. По думите му, в момента се прави опит за насаждане на нова вълна от паника в обществото.

"Поемете въздух! Не влизаме във война. Нито с Иран, нито с Русия," подчерта Божанков. Той припомни, че подобни апокалиптични прогнози са правени и при влизането в еврозоната, и при приемането ни в Шенген, но нито една от тях не се е сбъднала.

Според официалните данни, САЩ са поискали временно разполагане на до 15 самолета на българска територия за периода от февруари до май 2026 година. Божанков уточни, че тези машини имат изцяло логистична функция и не притежават нападателни способности. Те се използват основно за поддръжка и паркиране поради ограничения капацитет на военната ни инфраструктура.

Министерството на отбраната потвърди, че престоят на самолетите е част от ангажиментите на страната ни към НАТО в контекста на засилената сигурност по източния фланг. Към момента няма искане от страна на САЩ за предоставяне на територия за провеждане на военни операции срещу Иран.

Явор Божанков отправи остри критики към партия "Възраждане", като ги обвини в използване на страха за политически цели. Според него, внушенията, че летище София ще бъде използвано за нападение срещу Иран, са опит за спасяване на сриващата се подкрепа към формацията.

"Популистките партии живеят от страх. Те не печелят избори с експертност, а с усещане за заплаха," заяви депутатът. Той допълни, че въпреки истерията, институциите са направили необходимия анализ на риска и безопасността на гражданите е гарантирана. Божанков е категоричен, че България има нужда от сериозен разговор за модернизацията на армията, а не от "постоянна политическа истерия".

