Божанов: България се превръща в новата Унгария на Орбан, допуска стратегическа грешка

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„Виждаме, че България започва да влиза в ролята на Орбанова Унгария. Президентът Румен Радев заема позиция, сходна с тази, която години наред отстояваше Виктор Орбан, блокирайки европейски санкции срещу Русия, включително мерките срещу руския патриарх Кирил. Сега ние поемаме тази щафета.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на Народното събрание по повод намерението на България да наложи вето върху част от новия пакет санкции на ЕС срещу Русия, засягаща руския патриарх, предаде Новини.бг

По думите му подобна позиция е стратегическа грешка и носи риск страната да изпадне в политическа изолация в рамките на Европейския съюз.

„Унгария дълго време беше в тежка изолация заради подобни действия. В момент, когато Европа взема ключови решения за своята сигурност и отбрана, България не може да си позволи да остане встрани“, посочи Божанов.

Той подчерта, че въпросът не е религиозен, а политически. „Гърция и Румъния също са православни държави, но не заемат подобна позиция. Затова нека религията не се използва за политически цели“, призова Божанов.

Редактор "Екип на Петел",

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