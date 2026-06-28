Божанов: Борисов и Пеевски по различни начини опитват да се предложат и полегнат на новата власт

Кадър бТВ, архив

Обещаната от Владислав Горанов подкрепа за “Прогресивна България” и бъдещите ѝ кандидати за членове на ВСС е данайски дар, чието приемане не би довело до нищо добро. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов, след като бе помолен да коментира днешната изява на санкционирания по “Магнитски” бивш финансов министър от ГЕРБ.

“Горанов не за първи път прави такава заявка и обоснованото ми предположение е, че хрумването не е лично негово. Изглежда Борисов и Пеевски по различни начини опитват да се предложат и полегнат на новата власт. Най-вероятната им цел е личното им политическо и икономическо оцеляване”, заяви Божанов, цитиран от Пресцентър на "Да, България".

Политическият лидер припомни, че още в хода на предизборната кампания една от основните заявки на повечето политически сили е била ГЕРБ и ДПС да имат под 80 депутата, а днес тази стратегическа цел е постигната.

“Ако се поставим на мястото на “Прогресивна България”, те едва ли могат да обяснят на своите избиратели защо биха избрали нов състав на ВСС с тези, които са дошли да демонтират”, анализира Божанов. Той изрази скептицизъм, че приетите тази седмица промени в Закона за съдебната власт биха гарантирали избор на кандидати с високи професионални и нравствени качества.

“Няма гаранции и че следващият главен прокурор няма да бъде селектиран на принципа “Ти си го избра”. Можеше да има такива, но за съжаление нашите предложения бяха отхвърлени от мнозинството”, подчерта Божанов.

По отношение на проектобюджета, предложен от управляващите в условията на пълно мнозинство, Божанов заяви, че все още има време той да бъде оттеглен и преработен, за да се стигне до вариант с много по-малък бюджетен дефицит.

“Ако целта е да се предложи бюджет с дефицит, нечуван от времето на Жан Виденов, то управляващите си играят с огъня - дори да приемем, че в края на годината дефицитът се окаже по нисък. Да анонсираш бюджет с подобен дефицит е много лошо послание към инвеститори, международни партньори и тези, които ще ти предоставят поискания дълга. Този огромен дълг най-вероятно ще бъде изтеглен от управляващите, но впоследствие ще го изплащат българските граждани”, предупреди Божанов.

Народният представител припомни, че “Демократична България” предлага дузина работещи законопроекти, които адресират конкретни проблеми. Освен това, от обединението имат конкретни решения, с които бюджетният дефицит да влезе в рамките на допустимите 3%.

“Ако управляващите останат глухи за това, ще се стигне до сериозни дефицити, вдигане на данъци, неефективност на системата и все повече течащи корупционни кранчета”, каза още Божанов.

Политическият лидер коментира и скандалните разкрития в репортаж на Генка Шикерова от “Дневен ред”. Журналистическото разследване свързва хора с прякори като Дънката и Цайса с присвояване на държавни и общински имоти във Варна. След намесата на тогавашния главен прокурор случаят е потулен.

“След като досъдебното производство стига почти до финала, Борислав Сарафов го иззема и изпраща в Софийска градска прокуратура, където нещата спират. За пореден път една и съща върхушка в прокуратурата на Осемте джуджета спира законно разследване”, заключи Божанов.

Редактор "Екип на Петел",

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