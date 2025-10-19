Божанов: Борисов връчи мандата на Пеевски

Кадър БНТ

Шеф на политическа партия каза каква промяна предстои във властта.

Борисов тотално капитулира в петък пред Пеевски. Той връчи мандата, така да се каже, на Пеевски. Това каза Божидар Божанов - председател на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ, в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Според него в момента Бойко Борисов е много притиснат от Делян Пеевски. "Във вторник той излезе и взриви политическата обстановка като каза - министерства на концесия, не може повече така да се управлява. Едва ли не, нещата звучаха като на избори. В петък, след като партията му каза „Не искаме да ходим на избори", след като Пеевски каза „Няма да ходим на избори", адресирано към Румен Радев, но и към Борисов, в петък Борисов излезе с подвита опашка и каза - няма да ходим на избори. Даже и Министерски съвет явно няма да се преформатира - ще дадат две-три комисии на ДПС и най-вероятно председателя на парламента. Борисов разбра, че на практика няма контрол върху нищо. Дори не може да прати страната на избори. Дори не може да хвърли кърпата, защото никой няма да му даде. Така че той остава в пълна безконтролност", заяви Божанов, пише cross.bg.

ПП-ДБ категорично заявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ докато Борисов не се разграничи от Пеевски. Кризата ще продължи, ако Пеевски не бъде изваден от съдебната власт и службите. „Това правителство нищо не прави, няма политики. В ситуация на нелегитимна власт, на овладени институции, разговор за политики не може да има и това отблъсква хората от политиката."

Единствената политическа алтернатива в парламента сме ние от ПП-ДБ. „Не защото казваме, че правителството лошо, а и защото даваме решение. Сложили сме конкретни законодателни изменения на масата и искане Пеевски да бъде изваден от институциите", каза Божанов.

Той даде за пример как завладяната система се използва за репресии срещу опозицията, но и като предупреждение към ГЕРБ и останалите парти, чрез мерките за неотклонение. "Задържането е временна мярка, но с манипулиране на съдебните състави, контролирайки административния ръководител на Софийския градски съд и прокуратурата, Пеевски може да си уреди кой да гледа съответните мерки за неотклонение", каза Божанов. По думите му, разследване може да се води и без да се държат хората в ареста с месеци. Но по-големия проблем е наказателната неприкосновеност на всички останали, които Пеевски държи. "За много хора има по някой документ с някой техен грях. И прокуратурата на Пеевски, разполагайки с тях, решава кога някой да бъде обвиняем - държат се дела на трупчета", добави Божанов.

