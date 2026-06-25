Божанов: Бюджет 2026 ни връща в 1995 г., без реформи ни чака вдигане на данъците

Кадър БНТ, архив

Докато управляващото мнозинство обещава по-високи разходи за гражданите и по-голяма сигурност за системата с новия бюджет, критиците виждат в разчетите опасна спирала от нов дълг, икономически зависимости и тотална липса на структурни реформи.

В ситуация на нажежен политически дебат и коренно различни разчети, съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов говори по важните въпроси в студиото на "Денят ON AIR".

Представеният проект за Бюджет 2026 беше определен от съпредседателя на "Да, България" като разочароващ.

Той обърна внимание, че заложен дефицит от 5,7% не е виждан в страната от 1995 г. по времето на Жан Виденов, въпреки преминалите в по-ново време кризи като Ковид-19.

Божанов изрази несъгласие с твърденията на управляващите, че това се дължи на тежко наследство, като посочи къде според него е реалният проблем, пише novini.bg.

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"Това, което виждаме, е ръст на средствата за издръжка от над 1 милиард, ръст на капиталовите разходи спрямо това, което предложи ГЕРБ в края на 2025 година", заяви той.

Божанов допълни, че правителството е паднало след протести срещу бюджет, който е съдържал по-малки разходи за издръжка и капитал, и изрази притеснение дали тези средства няма да отидат в корупционни практики.

По думите му ръстът в тези пера е скандален и управляващите не са разбрали мандата си. Като друг сериозен минус на настоящия проектобюджет Божанов изтъкна липсата на реформи, въпреки че кабинетът е имал два месеца за подготовка.

Единствената предложена такава според него е за осигуровките на държавните служители, но и тя не е изпълнена както трябва.

Той критикува факта, че силовите структури отново остават незасегнати и няма да се съкращават пенсионери в МВР, които получават едновременно и заплата, и пенсия. "Скандално е да сложиш на бизнеса увеличение на разходите с по-малко от един месец предизвестие", коментира депутатът по повод вдигането на максималния осигурителен доход от август.

Той опроверга изказванията на премиера, че доходите на никого няма да бъдат намалени, като поясни, че при запазена брутна заплата и повишен осигурителен праг, най-продуктивните индустрии ще получат нетно намаление на доходите си.

Заради липсата на реформи и високия дефицит, гостът предупреди, че страната върви към увеличаване на данъците, по примера на Румъния, независимо дали ще се вдига ДДС, друг налог или ще се премине към прогресивно облагане.

Той призова бюджетът да бъде изтеглен и преработен с 3% дефицит, тъй като в настоящия си вид нарушава Закона за публичните финанси. По отношение на корупционните схеми в здравеопазването, народният представител изрази съмнения, че те ще бъдат спрени, като даде пример с изслушването на кандидата за подуправител на Здравната каса.

Той отбеляза, че новият кандидат е дал положителна оценка за предходния управител Момчил Мавров, чиято оставка е била поискана от парламента заради неизпълнение на задълженията по спиране на източването на касата.

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"В здравеопазването изглежда, че картите са раздадени по същия начин", заяви Божанов.

Той допълни, че председателят на здравната комисия Костадин Ангелов е заел страната на кандидата по време на въпросите за скандалните източвания в болница "Света Марина" във Варна, установени от АДФИ по време на предишното управление. Като друг сектор със сериозни проблеми Божанов посочи земеделието и по-конкретно ситуацията на ГКПП "Капитан Андреево". Той разкритикува действията на министър Абровски, който след констатации в доклад на служебния кабинет за възможно манипулиране на пробите, е заявил, че проблемът е решен просто със смяна на компютрите.

Депутатът определи това като несериозно и изрази мнение, че интересите на определени хора там остават защитени.

В края на разговора, запитан дали ще подкрепят Андрей Гюров, ако бъде издигнат от инициативен комитет за президентските избори, Божанов заяви, че като служебен премиер Гюров се е справил изключително добре и това е било оценено от гражданите, но решението за формат на кандидатиране е изцяло негово.

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