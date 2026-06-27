Божанов, ДБ: Бюджетът е без реформи и с тревожно увеличение на разходите

Кадър Нова нюз

Предложеният Бюджет 2026 е лишен от реформи и предвижда сериозно увеличение на държавните разходи. Това заяви съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по Нова нюз.

„Числата не ни харесват. И липсата на каквито и да било реформи. Това, което се вижда дори отгоре-отгоре, е ръст на издръжката и ръст на капиталовите разходи. Целият този ръст е около 3 милиарда спрямо проектобюджета на ГЕРБ за тази година”, заяви Божанов. По думите му увеличението буди сериозни въпроси, тъй като бюджетът се приема през юли, когато вече има ясна представа за направените разходи. „Приемаме бюджет за оставащите няколко месеца до края на годината, а въпреки това разходите са по-високи от първоначално заложените. Това или е колосална грешка, или е заготовка за наливане на пари през някакви обръчи от фирми. Сигурно има и трети вариант, но аз не се сещам за такъв”, каза той.

Божанов подчерта, че от „Да, България” няма да прибягват веднага до протести или вот на недоверие, а първо ще предложат конкретни решения. „Започваме с конструктивна критика. Казваме кое не е наред, какви са проблемите и предлагаме решения. Внесли сме 10-15 законопроекта, които адресират конкретни проблеми – изтичане на средства, корупционни кранчета и неефективност в системата”, заяви той.

Според него има реални възможности дефицитът да бъде намален без увеличаване на данъчната тежест. „Казваме откъде могат да бъдат орязани разходи както от издръжката, така и от капиталовата програма. Така дефицитът може да падне под 3%. Това е напълно възможно, стига да не бъдат удовлетворени всички желания по веригата”, посочи Божанов. Той предупреди, че заложеният дефицит изпраща негативен сигнал към международните пазари и инвеститорите. „Ако целта е да се предложи дефицит, който не е виждан от времето на Жан Виденов, а после просто да не успеят да изхарчат всички средства, това е игра с огъня. Още самото обявяване на такъв дефицит е лошо послание към инвеститори, международни партньори и към хората, които ще финансират държавния дълг”, каза той.

По думите му най-големият риск е, че държавата ще изтегли новия дълг независимо дали средствата ще бъдат използвани ефективно. „Този дълг най-вероятно ще бъде изтеглен. Дали после ще успеят да го вложат разумно в икономиката е отделен въпрос. Но накрая именно българските граждани ще го изплащат”, предупреди Божанов.

Той коментира и възможността опозицията да поиска вот на недоверие срещу кабинета. „Толерантността не означава, че няма да бъдем остри в критиките си. Когато се правят грешни неща, те трябва да бъдат посочвани. Вотът на недоверие не трябва да се обезценява като инструмент”, заяви Божанов. Според него при наличието на стабилно парламентарно мнозинство подобен ход би бил без практически резултат. „Правителството има 131 депутати зад себе си и всеки разумен човек знае, че няма как да бъде свалено сега. Темата за бюджета така или иначе ще бъде във фокуса на общественото внимание. Ще се обсъжда в пленарната зала, в комисиите и в медиите. Затова се надяваме представеният проект да бъде сериозно преработен между първо и второ четене”, добави съпредседателят на „Да, България”.

Редактор "Екип на Петел",

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