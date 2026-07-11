Божанов: "Демократична България" е най-силният проевропейски глас в българската политика

Кадър Нова Тв

„Демократична България“ е най-силният проевропейски, дясноцентристки глас в българската политика. Нямаме право на снишаване, когато отсреща стои власт, която концентрира влияние, имитира промяна и отлага истинските реформи. Това заяви Божидар Божанов.

Ето какво още каза той:

Такива форуми в нашите демократични партии са важни за презареждане на политическата енергия. Особено днес, когато политиката все по-често се опитва да замени принципите с частни и кланови интереси, реформите - с имитация, а ясната и отговорна позиция - с примитивен популизъм.

Нас ни свързва убеждението, че държавата трябва да бъде държава на правила, а не на зависимости. Че икономиката трябва да се развива чрез свобода, конкуренция и предприемчивост, а не чрез монополи, привилегии и политически протекции. Че съдебната власт трябва да бъде независима, а не овладяна. Че публичните средства трябва да се управляват отговорно, а не да се използват за краткосрочна политическа изгода.

Това дясно ценностно партньорство е в основата на коалиция „Демократична България“. То направи възможен най-дълго просъществувалия устойчив демократичен политически формат в последните години. Обединение, което от 2018 година досега даде представителство на демократичната общност на множество избори - през трудни кампании, политически кризи и в състояние на обществена умора.

Това не е малко. В българската политика устойчивостта често се подценява. Но за демократичната общност тя е условие за влияние.

Затова нашата обща задача е ясна: демократичната общност да бъде представена, организирана и политически ефективна.

„Демократична България“ е най-силният проевропейски, дясноцентристки глас. Гласът на хората, които искат държава на закона. На предприемачите, които искат честна конкуренция. На активната средна класа, която създава стойност, плаща данъци и държи България здраво свързана с Европа.

Нашата роля е да бъдем репер за демократичност. Мярка за последователност. Двигател за модернизация.

Демократичната политика започва от предсказуемостта. От това хората да знаят къде стоиш. По въпроса за корупцията. По въпроса за Европа. По въпроса за руското влияние. По въпроса за съдебната власт. По въпроса дали България ще бъде модерна европейска държава, или държава, която се снишава, докато други вземат решения вместо нея.

Нашите теми са ясни: битка със завладяната държава, модернизация на страната и гарантиране на европейския ѝ път.

Когато някой се опитва да ги замени със страхове, измислени заплахи и шумни отклонения, това не е политически дебат. Това са димки. Димки, които имат една цел - да скрият зависимостите, да отложат реформите и да оставят стария модел непокътнат.

Редактор "Екип на Петел",

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