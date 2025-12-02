Божанов: Хората няма да спрат, докато не изметат Пеевски

Редактор: Недко Петров

Единият от нашите стюарди беше уцелен в главата и беше превързан в „Пирогов“. Нашите стюарди свършиха работа, колкото можеха, но първите провокатори, които влязоха в протеста при паметника “Левски“, аз ги видях, тъй като бяха в челото на шествието. Потърсих полиция, на която да съобщя, но полиция нямаше. Обиколих съседните улици и тръгнах да търся полиция, но полиция нямаше. Тогава звъннах на вътрешния министър, да му кажа, че няма на кого да съобщя, че тук има провокатори.

Това разкри Божидар Божанов.

Провокаторите бяха очевидни. С черни дрехи и с маски, счупиха протеста, проверяваха телефоните си с инструкции. По отношение на провокаторите има всякакви теории кой ги е изпратил. Въпросът е, че политическа интерпретация се използва за собствени политически цели от Пеевски, добави съпредседателят на „Демократична България“.

Пеевски още същата вечер използва тези провокации, за да прокара своята политическа теза, че правителството няма да отстъпи и че той няма да отстъпи. Той няма право да не отстъпи пред гнева на десетки хиляди граждани по улиците на София и на България. Това е крайно време да го разбере. Тези хора няма да се откажат, докато най-накрая Пеевски не бъде изметен от политическия терен, защото Пеевски чупи политическата система. Той е корумпиран, той я чупи и прави така, че чрез нея нелегитимно да се упражнява власт, заяви още по бТВ Божидар Божанов.

