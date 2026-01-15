Божанов: Който смята, че може да манипулира изборните машини, да го демонстрира пред цяла България

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Който разполага с кода на изборната машина, може единствено да види как тази машина работи, но не може да я препрограмира или манипулира по някакъв начин. Всичко друго е спекула. Ние затова и предложихме на ЦИК да направи публичен тест. Който иска и смята, че може да манипулира машината с кода, да отиде и да го направи, да покаже как става.

Това коментира пред Нова тв Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Мадуро печели изборите благодарение на Централната избирателна комисия, която фалшифицира резултатите, които машините са извадили. Всъщност благодарение на опозицията, която прави проверка на машините и вота, се оказва, че Мадуро губи изборите. Така че машините показват, че той е загубил изборите и сега ще отговаря пред закона и за изборни престъпления, обясни той.

Има още един момент. За да се промени нещо в машините, е нужен ключ, нещо като сложна парола. Тя е разделена на части и се съхранява в ЦИК и никой не може да отиде да я открадне, защото тя не е цяла, а на части в различни членове на ЦИК, обясни той.

И въпреки надеждността на машините, ние предлагаме и 100% паралелно преброяване на вота, допълни той.

На сканиращите машини проблема е, че вече е измислено как да се купуват гласове. Купувачите дават на избирателя попълнена бюлетина, той в секцията получава празна бюлетина, която да попълни, но вместо това той пуска в преброителната машина попълнената, а не новата. А на изхода избирателят дава празната бюлетина на купувача и срещу нея си получава парите, посочи той.

Критиците на машините казват, че хората, които не са запознати с технологиите, се притесняват. Но и преброителните машини, които сега се предлагат, също имат дисплей, на който трябва да потвърдиш, че това, което е преброено е наистина твой избор. Така че няма нищо сложно нито при едните, нито при другите, посочи той.

И напомни, че до момента не е открит нито един проблем с машините. Всеки път, когато има някакви подозрения, накрая се оказва, че проблемът е в човешкото броене, а не в машините.

