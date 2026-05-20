Божанов: Мерките може да доведат до поскъпване на цените

Кадър бТВ, архив

Критиките срещу ПБ идват от познати лица.

Опозицията критикува новия правилник на парламента. Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов под знака на "ефективността" се ограничава правото на опозицията да контролира властта. Той коментира в предаването "Денят ON AIR" и думите на Антон Кутев от "Прогресивна България", че в предното Народно събрание (НС) са приети много малко законопроекти, като Божанов подчерта, че голяма част от законопроектите, внесени от Министерския съвет (МС), са били приети.

"Парламентът има три функции: учредителна, законодателна и контролна", заяви той и уточни, че контролната е сред основните функции, а не е второстепенна, "както е в главите на управляващите". "Не е прав Кутев като казва, че може да си внасяме, каквото си искаме. Един законопроект може да бъде внесен в деловодството, но след това да не бъде разгледан никога", посочи съпредседателят на "Да, България", като добави че това е нежелание за носене на отговорност и криене от трудните въпроси.

По думите му всяко едно управление е по-силно, когато опозицията е силна, но според него управляващите не го разбират.

"Всяко завоевание за повече прозрачност, повече контрол, е добре. Те връщат нещата 20 години назад", отбеляза Божанов и допълни, че това е абсолютно ерозиране на демократичния парламентарен процес. Божанов е на мнение, че най-големият проблем е, че се премахва задължението да се предоставят документи на народни представители.

"Да не превръщаме избора на ВСС в панацея, защото следващият ВСС също може да бъде пробит от кръгове на влияние", заяви съпредседателят на "Да, България" и подчерта отново, че е необходим контрол.

Той призова в МВР и в службите незабавно да се направи реформа, като трябва да се освободят пенсионерите. "Оптимизацията на администрацията трябва да се случи, това е безспорно. Ще се сблъскат с проблем, че всеки министър няма желание да оптимизира и ще видим след 6 месеца докъде са стигнали. Най-много да съкратят незаетите щатни бройки. Да видим какво ще свършат. Надявам се да е правилно, но имам своите съмнения", коментира Божанов.

Според него няма да паднат цените, а напротив - мерките могат да предизвикат поскъпване.

"Мерките трябва да са комплексни. На първо място трябва да се фокусираме върху горивата, защото оттам идва част от ръста, върху гарантиране на свободната конкуренция и ограничаване на сивия сектор, защото сивият сектор генерира доста проблеми, включително свързани с цените", каза още Божанов, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!