Божанов: Мотивите за предстоящия вот на недоверие към кабинета "Желязков" са почти готови

Снимка: Булфото

Мотивите за предстоящия вот на недоверие към кабинета "Желязков" са почти готови и той скоро ще бъде внесен. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Да, България" Божидар Божанов. По думите му и случаят с бития полицейски шеф в Русе ще бъде сред мотивите за недоверие към правителството, предава БНР.

"Да, България" настоява за пълна прозрачност по случая, заявиха Божидар Божанов и Ивайло Мирчев:

"Тъй като вотът на недоверие ще бъде по тема "Вътрешна сигурност и правосъдие", имплицитно в тези сектори явно правителството не се справя. МВР официално спестява детайлите. Ние искаме от МВР едно нещо - да застанат ей така, пред вас министърът, заместник-министрите, главният секретар, шефът на "Спешна помощ", областният управител, кметът, всички отговорни фактори и да отговорят на всички въпроси. Ние в никакъв случай не защитаваме обвиняемите. Това, за което винаги сме се борили, е правото на справедлив процес".

От партията настояват за развитие на разследването спрямо Христо Ковачки. Екоактивистът Даниела Тонева заяви в кулоарите на парламента, че ТЕЦ "Бобов дол" замърсява не само община Бобов дол:

"РИОСВ отива, издава наказания, те стават наказателни постановления. Издава глоби за над 6 милиона. Въпреки това обаче ТЕЦ "Бобов дол" продължава да работи, продължава да замърсява, точно защото не изпълнява условията на комплексното разрешително и защото то е в нарушение".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!