Божанов: Очакваме протестът в понеделник да бъде по-голям

30.11.2025 / 12:13 1

Снимка Булфото

 

„На площада нямаше нито един възглас срещу влизането ни в еврозоната, нямаше нито един човек, на когото това да му е водещият елемент. Проблемът, който те създават е, че младите хора, които бяха на площада, ще трябва да връщат дълговете, които те сега теглят, за да напълнят гушата на Пеевски.“

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикувания бюджет за следващата година.

„Очакваме предстоящият протест в понеделник да бъде по-голям, защото вече повече хора са заявили участие. Хората са изкарани от нещо, което е наглостта на управляващите, на Пеевски и на Борисов.“

„Те наистина не възнамеряват фактически да оттеглят бюджета. Възнамеряват да направят предложения между първо и второ четене. Предложения, с които леко да го модифицират, което изобщо не е това, което ние сме идентифицирали като проблем.“

Цялото интервю ТУК

 

kjk (преди 9 минути)
Рейтинг: 158414 | Одобрение: 17434
Бившата служителка на община Варна Биляна Якова твърди в сигнал, изпратен до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия, финансовия надзор и други институции, че даренията за събирането на гаранцията от 200 000 лв. представляват злоупотреба и може да се тълкуват като пране на пари.;)Шокиран:errm: Тя поставя и въпроса защо Варненският окръжен съд е приел сумата, без да изиска проверка за произхода на средствата???:errm:Болест:dizzy:

