Божанов: Още от лятото говорим с МЕЧ за вота на недоверие

Шеф на партия атакува президента и Делян Пеевски.

Дикатурите имат много форми. Ние не сме в севернокорейска или съветска, но меките диктатури не са по-малко лоши. Има много белези, че това управление е параван за завладяването на държавата. Това каза съпредседателят на „Демократична България” Божидар Божанов в „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Прокуратурата удря избирателно опозиционни политици. Със свалени имунитети, по арестите са кметове и зам.-кметове сме само от опозицията. Друга индикация е вдигането на заплатите на силовите структури – МВР, ДАНС – за да се укрепи инструментариума, с който държавата може да удържа властта, каза още гостът в студиото.

Той посочи, че протестът е една от формите на съпротива. И допълни, че един от въпросите, с който са били ангажирани през лятото, е за държавните имоти с отпаднала необходимост.

Божанов каза, че през лятото от ДБ са работели, независимо от твърденията на критиците.

Той заяви, че Продължаваме промяната - Демократична България нямат колаборация с „Възраждане , но тази на партията на Костадин Костадинов с ГЕРБ „е доста видима, ако се вгледа човек”.

Политикът смята, че президентът е влязъл в ролята на разделител на нацията. Той каза, че няма как да има съюзяване на ДБ с Румен Радев.

Божанов каза, че причините за вота на недоверие са критиките, че кабинетът е параван за действията на Делян Пеевски.

По негови думи случаят с ДАНС е една от причините. Той обясни, че Деньо Денев, който е номинацията на МС за председател на ДАНС, е саботирал машинното гласуване на местните избори.

Съпредседателят на ДБ каза, че разговорите за вота на недоверие с МЕЧ са започнали още през лятото.

Божанов каза, че от ПП-ДБ настояват за оставката на Атанас Зафиров. Той разкритикува визитата на вицепремиера в Китай.

