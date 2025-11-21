Божанов, ПП-ДБ: СУПТО е колосална глупост, това е вирус

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

ПП-ДБ атакуваха остро финансовия министър Теменужка Петкова и управляващото мнозинство в парламента за въвеждане на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Божидар Божанов заяви, че това е колосална глупост, която ще натовари бизнеса като цяло с милиони като разход за въвеждането му, а и в някои случаи за обучение.

По време на дебата са бюджета в Народното събрание, депутатът нарече СУПТО “вирус”. Колегата му Ивайло Мирчев пък допълни, че софтуерът, който предлага НАП е на пет години. Като говорим за софтуер, това значи от каменната ера, заяви депутатът.

В отговор министър Петкова заяви, че СУПТО е начин за борба със сивата икономика и ПП-ДБ трябва да подкрепят въвеждането му, ако наистина са за прозрачност и честност в бизнеса.

