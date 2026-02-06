Божанов: Премиерът има защо да се крие от нас

Редактор: Недко Петров

Реалната причина да се отложи днешното заседание на Народното събрание, е, че днес има така наречения Блиц контрол. Това е, когато премиерът и вицепремиерите идват, и отговарят на въпроси. И, тъй като имаме много въпроси, премиерът има защо да се крие. Той се скри и миналата седмица, когато измисли неотложен ангажимент да ходи да инспектира санирането в Търново.

Това заяви Божидар Божанов.

Днес например щяхме да попитаме премиера какво мисли за една интересна информация, която Радан Кънев изкара от ЕНП, че Борисов е казал, че Желязков е подписал присъединяването на България към Борда на мира, защото имало специални проблеми, свързани между България и САЩ. Не се казва обаче дали тези специални проблеми са свързани със санкции по Магнитски на някои хора. Така или иначе Борисов е казал на ЕНП, че няма да се ратифицира. Тоест, той лъже и едните, и другите, и се мисли за голям балкански играч, но в крайна сметка обаче България се излага, добави съпредседателят на „Да, България“.

Щяхме да попитаме също Росен Желязков защо е уволнил зам.-министър в околната среда и водите, но след като е получил обаждане, няколко часа по-късно сам си е отменил заповедта. Предният такъв случай бе на Станишев с Пеевски, заяви още по бТВ Божидар Божанов.

