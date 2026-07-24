Божанов: Прокуратурата иззе и скри преписката за „Капитан Андреево“

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Критики към избора на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), твърдения за укривана преписка по случая „Капитан Андреево“ и коментар за влиянието на Делян Пеевски отправи съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в ефира за bTV.

Божанов разкритикува остро номинацията на управляващите за член на новата КПК. Става въпрос за Пламен Тодоров – бивш директор на дирекция „Правна“ в Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), а впоследствие и директор на самата агенция.

Междувременно Върховният касационен съд (ВКС) не успя да излъчи свой представител в новата КПК, поради което комисията ще започне работа с незапълнен състав.

Божанов обясни защо не подкрепя кандидатурата на Тодоров, пише novini.bg.

„От няколко години се опитвам да получа номера на една преписка от АДФИ. Асен Василев, когато беше на власт, възлага на АДФИ инспекция на „Капитан Андреево“ за една от фирмите на Таки, които са завладели „Капитан Андреево““, каза Божанов, визирайки Христофорос Аманатидис – Таки.

По думите му впоследствие прокуратурата е иззела преписката.

„Тогава прокуратурата я изземва и я скрива. Искаме да видим какво се случва с преписката. Г-н Тодоров е бил директор на дирекция „Правна“ в АДФИ, а след това и директор на самата агенция. Три или четири пъти ми е отказвал достъп, което е в нарушение на закона. Няма аргумент – твърди, че това е следствена тайна, а в моето искане е цитирано решение на Административния съд, според което това не представлява следствена тайна“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Божанов направи и още едно спорно твърдение: „Таки беше един от тримата премиери във версията на управлението през 2025 г.“

На въпрос защо „Демократична България“ не е издигнала алтернативна кандидатура за член на КПК, той отговори: „Защото ако искаш да намериш стойностен човек, който да отиде там и да застане с името си, той трябва да има поне някакво очакване, че може да бъде избран.“

Според Божанов има и други примери за това, което той определя като липса на промяна в модела на управление.

„Още един пример за несмяната на модела е Десислава Трифонова – депутат от ГЕРБ, преди това ръководител на агенция по време на управление на ГЕРБ, а сега съветник на вицепремиера Александър Пулев“, каза той.

Попитан дали разполага с доказателства за твърденията си, Божанов призна:

„За всички тези неща нямаме документ – Пеевски да е подписал трудовия договор или нещо подобно.“

На въпрос какво е направила „Демократична България“ срещу този модел, той отговори:

„Нямахме мнозинство. Много от решенията, които предлагахме, бяха отхвърляни от ГЕРБ и ДПС. Конституционните промени бяха насочени към ограничаване на правомощията на главния прокурор – нещо, което отслабваше влиянието на Пеевски. Опитвахме се да направим Пеевски много по-слаб. Това беше постигнато през първите шест месеца, а те не очакваха да се случи. Може би са си мислели, че американците дори ще му свалят санкциите по „Магнитски“. В крайна сметка тези промени бяха отменени от Конституционния съд, защото започнаха да дават резултат. Благодарение на тях България влезе в Шенген – Нидерландия вдигна ветото си именно заради тях. Имаше компромиси, но те бяха направени с ясна цел.“

Редактор "Екип на Петел",

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