Божанов: Това, което е подписал премиерът в оставка Желязков, е, меко казано, скандално

Кадър bTV

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов с критика към решението на правителството в оставка да се присъедини към т.нар. „борд за мир“, което той определи като „грешно, неадекватно и опасно“.

„Юридическият екип пише мотиви. Това, което е подписал премиерът в оставка Желязков, е, меко казано, скандално. Не е ясно дори дали това е международна организация“, каза в предаването "120 минути" по bTV Божанов и добави, че според него документът съдържа механизми, несъвместими с конституционни принципи – включително „еднолични решения, вето и наследяване на председателството“.

Той посочи и твърдение за позиция на университетски юристи по международно право, която според него подкрепя тезата, че актът е проблематичен от гледна точка на Конституцията.

Божанов заяви, че присъединяването поставя България в „изключително неприятна компания“.

„Това е подреждане на България до Беларус, до Орбан – и до никоя друга европейска държава“, каза той и добави, че според него „останалите европейски държави или тактично замълчават, или отхвърлят“.

Според Божанов управляващите „се снишават“ и действат тактически, вместо да заемат ясни позиции по ключови международни теми. Той заяви, че подписването е било „на подпис“, при поверителност, без публичен дебат.

„Влязохме в ролята на троянски кон в ЕС – заедно с Орбан“, каза Божанов, като предупреди, че подобна линия може да маргинализира България в рамките на Европейския съюз и да удари бизнеса и гражданите.

По темата дали документът ще бъде внесен за ратификация Божанов заяви, че не знае, но припомни, че премиерът е обещал това да се случи. Ако влезе в парламента, „Да, България“ ще гласува против, уточни той.

В отговор на въпрос за евентуална реакция от САЩ при отказ за ратификация Божанов каза, че именно затова „не се правят неща по този начин“ – без оценка на последствията и без стратегия.

За изборните правила Божанов прогнозира, че ако няма кворум и промени не бъдат приети, ще се гласува по досегашния модел – хартия и машина, но с уточнението, че настоящата машина на практика е „принтер“, а броенето пак е ръчно и допуска същите грешки.

Той защити идеята за връщане на „истинското“ машинно гласуване и посочи, че скенерите, предлагани като алтернатива, са нова технология, която не може да бъде въведена „два месеца преди избори“, особено при специфики като дълги бюлетини, сгъване, различни начини на отбелязване и риск за тайната на вота.

