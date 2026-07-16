Божанов: Управляващите опитват да си осигурят русофилския вот на президентските избори

Кадър Нова Тв

Като няма да сме в Коалицията на желаещите, явно ще основем Коалиция на назландисващите се - с тези действия управляващите се опитват да си осигурят русофилския вот на президентските избори. Това заяви Божидар Божанов от "Демократична България".

Ето какво каза още той:

Предлагаме комплекс от мерки във всички аспекти в здравеопазването за ограничаване на корупционните разходи. От години предлагаме търгове за лекарствата за частните болници и уведомление на пациентите за хоспитализация. Сега добавяме нови елементи за ограничаване на разходите за лекарства, вкл. за редки болести, защото често те са по-скъпи у нас, отколокото в Западна Европа. Също проследимост на лекарствата, когато се изнасят в чужбина, защото има случай, разкрит от Валя Ахчиева, на онколекарства да се изнасят, а да се влива физиологичен разтвор на пациента. Мерки за контрол на складовете за лекарства - сега такива има във фитнеси, дори на 10-ия етаж в жилищен блок. Ограничаване на болничните легла, които субективно “Медицински надзор” одобрява, а после чрез тях се източва Здравната каса. Чакахме управляващите 2 месеца да излязат с програма и мерки в здравеопазването, и след като няма такива, днес внесохме своите предложения.

Управляващите със своя инициатива подкрепят нашето предложение за търговете за медикаменти за болниците, което ние внасяме в четири поредни парламента. Ще ги подкрепим, защото това е наша мярка, надяваме се те да подкрепят останалите ни мерки. Корупционният модел има най-пряк ефект върху гражданите именно в здравеопазването, затова парламентът е длъжен, без значение коя политическа сила е водеща, да се обедини около това, че парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили и пристанища.

Трябва да засилим автоматизирания контрол. В НЗОК има достатъчно бази данни и чрез изкуствен интелект и ясни правила да бъдат откривани аномалии. Младият Мартин Атанасов представи проекта си “Диагноза България”, който е само един малък пример как тези технологии откриват аномалии, които след това човешкият фактор може да провери. На база на индикатори на риска, както се прави в частна компания, може да се контролират много неща.

Политиката не е транзакционна дейност - да подкрепим нещо на управляващите, а те нещо наше. Но и такива по-дребни предложения, като дигитализацията на болничните листове, която предлагам от 2 години, бе отхвърлена в комисия.

Днес по моя и на Ивайло Мирчев инициатива трябваше да бъдат предоставени от НСО данни в комисията за контрол над службите защо Делян Пеевски е охраняван от 2013 г. досега. Но ПБ, заедно с ГЕРБ и ДПС ни бламираха. Ние не сме членове на комисията, но сме вносители на всички точки в дневния ѝ ред. Като депутати имаме право да бъдем във всяка комисия, а точно по тези теми - охраната на Пеевски, и по следващата точка - за изнесеното от бившия служител от ДАНС, разследвал складове за лекарства и отзован от шефовете си по телефона с “Тръгвайте си оттам веднага”, с Ивайло Мирчев можехме да зададем по-конкретни въпроси, защото сме навътре в темата. В това е и смисълът депутатите да могат да участват в работата и на комисии, на които не са членове, аз и на бюджетна комисия участвам и имам много предложения. Искаха да ни изгонят, но ние останахме в залата и мнозинството казаха - щом вие оставате, ние закриваме комисията. А днес трябваше да бъдат изслушани председателя на ДАНС и двама директори, но тях ги нямаше. Така че борбата с модела не върви добре - изслушванията се провалят, прикриват се схеми в здравеопазването.

Опитът на властта да говори на всички и на всеки да казва това, което той иска да чуе, няма да свърши добре. Единия ден те казват “няма да участваме в това”, на другия ден подписват нещо. Днес се пошегувах, че като няма да сме в Коалицията на желаещите, явно ще основем Коалиция на назландисващите се. С тези действия управляващите се опитват да си осигурят русофилския вот на президентските избори. Това не е национално отговорно, а конюнктурно поведение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!