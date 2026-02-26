Божидар Божанов: Ако имахме наши хора там, щяхме ли да искаме това нещо да бъде разкрито

снимка: Bulgaria ON AIR

От Съдийската колегия взимат 10-12 хил. лв. заплата, някои повече, но е трудно да ходят един път в седмицата на Съдийска колегия. Това не е от мързел, а защото не приемат някой отвън да им казва, че трябва да спазват закона. Призовавам ВСС да отидат на работа. Главният прокурор трябва да е стожер на законността, а той е в пълно нарушение на закона. Никой не твърди, че със смяната на Сарафов приключва реформата в съдебната система. Всяка смяна създава несигурност в системата. Един следващ парламент да избере нов Висш съдебен съвет.

Това призова депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов в "Денят ON AIR".

По думите му е е голям плюс на Андрей Гюров, че никой не може да му казва кои областни управители да сложи.

"Познавам само двама или трима от областните управители, не знам колко са близки до ПП-ДБ. Не разбирам този вой на ГЕРБ как така правителството сменя областни управители, при положение, че всяко правителство ги сменя. Когато беше Главчев, който е от ГЕРБ, той смени областните управители. Остави тези на ГЕРБ и махна нашите. Няма причина премиерът да няма свое мнение - той има и се вижда", допълни той за Bulgaria ON AIR."Изслушването на вътрешния министър беше за влияние върху случая "Петрохан". Уволненият главен секретар изложи МВР днес. Разбирам защо не дойде на нито едно изслушване. Възможно е да се прикрива информация по "Петрохан" и затова сме изискали с решение да задължим всички служби да представят цялата документация от 2022 г. досега. Днес министърът на вътрешните работи каза, че е беседа с едно от лицата, които са замесени в случая, от която няма протокол", изтъкна Божанов.

Според него това е ясен знак, че МВР не си е свършило работата.

"От ДАНС и МВР твърдят, че нямало агенти на ДАНС, но никой не казва това. Има доброволни сътрудници. Ние не питаме поименно, а питаме дали е имало. Искаме всичко да бъде показано и разсекретено - имало ли е СРС-та и знае ли се какво се е случвало. И това ни се отказва. Скриват го от нас и блокират проекта на решение. Ако имахме наши хора там, щяхме ли да искаме това нещо да бъде разкрито", попита той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!