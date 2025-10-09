Божидар Божанов: "Мутрите, които взеха боклука в Пловдив и Бургас, се опитват да вземат боклука и в София"

кадър: Bulgaria ON AIR

Продължава кризата с боклука в кварталите "Люлин" и "Красно село" в София.

"Няма нужда от извънредно законодателство. Имаме комуникация с кмета. Сигурен съм, че имат план и този план се спазва и се следва", коментира съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в предаването "Денят ON AIR".

Има ли чадъри над сметопочистващите фирми

По думите му е важно да се спазва законодателството, министрите да не подпомагат мафията и да не слагат чадъри над фирмите.

"Имаме запалени камиони на една от фирмите, която е подала оферта и се е отказала, може би в резултат на запалените камиони", каза Божанов пред Bulgaria ON AIR.

"Последните няколко дни ми се случва да минавам в район "Красно село". Има контейнери с повече боклук, но това, което прави общината с камионите, и това, което правят доброволците - подхождат отговорно", добави съпредседателят на "Да, България".

Според него "мутрите, които взеха боклука в Пловдив и Бургас, се опитват да вземат боклука и в София".

Той е на мнение, че целите са две - едната е да приберат парите от данъците на софиянци, а втората е да могат да изнудват местната власт, когато имат нужда от това.

Божанов отрече да е поръчвал статията в "Уолстрийт джърнъл", в която се казва, че е имало разговори между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши за свалянето на санкции по "Магнитски".

Днес депутатите приеха продажбата на активи на "Лукойл".

Божанов отбеляза още, че "Лукойл" си е намерил купувач и този купувач, не е свързан с лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

На въпрос има ли единомислие в коалицията ПП-ДБ, Божанов отговори, че в повечето случаи са на едно мнение и това ги държи заедно.

