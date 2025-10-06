Божидар Божанов: Прокуратурата твърди, че съм предоставил флашка с класифицирана информация

снимка: Булфото

Отдавна съм обвиняем, а вече съм и подсъдим. Това, което твърди прокуратурата, е, че съм предоставил флашка на служител, като на нея е имало информация, защитена като класифицирана. Това коментира заместник-председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" и съпредседател на "Да, България“ Божидар Божанов.

Той категорично отрече да е давал такава флашка, допълва bgonair.bg.

"И тук идва интересното - както КПК прави напоследък притиска, заплашва свидетели, най-вероятно е такъв и този случай. Той в показанията си казва, че съм му дал флашка, която аз не съм му давал. Интересно е какво прави прокурорът в този случай - той казва, че един свидетел е казал, че му е дадена флашка и затова привличам към наказателна отговорност и внасям в съда", допълва той.

"Същият прокурор е по делото на Борисов, Горанов и Божков, където Божков твърди, че е дал на Борисов и на Горанов подкуп от 60 млн. лева. Прокурорът разпитва и тримата и казва, че единият казва, че е даден подкуп, а другите казват, че не е даден - дума срещу дума, прекратявам досъдебното производство. Един и същи прокурор по две сходни като сценарий дела в единия случай - в моя, внася в съда, другият - прекратява", коментира още Божанов, цитиран от националната телевизия.

Божанов допълни, че когато му е бил поискан имунитета, го е дал, за да може делото да се движи максимално бързо към съда. Смята, че като система съдът все още е независим и накрая ще има справедливост.

По думите му Борислав Сарафов не е главен прокурор и няма право да действа като такъв и трябва да бъде сменен веднага.

На въпрос трябва ли да се закрие или не Антикорупционната комисия, Божидар Божанов отговори: "Нашето предложение, което е внесено в Народното събрание, е за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, създаване на Комисия за превенция на корупцията и установяване на конфликта на интереси, в която да няма всички тези милиционерски правомощия, подслушвания, с които Сарафов явно злоупотребява".

