Божидар Божанов: Пуснете Любен Дилов на още 2-3 интервюта и протестът ще стане 200 хиляди души

Божидар Божанов предупреди, че протестиращите на улицата може да се увеличат.

Ето какво пише той:

Любен Дилов казал, че и хората на площада крадат. После опита да се отрече от думите си, ама беше късно. Значи, щом и хората на площада крадат, Пеевски може да си краде колкото си иска и вие какво сте тръгнали да му протестирате.

Пуснете Любен Дилов на още 2-3 интервюта, за да стане протестът 200 хиляди души. Може да се редуват а Тошко Йорданов, който (след като се накрадете, според Дилов), да ви прати някъде в чужбина, ако не ви харесва тук.

