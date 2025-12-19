Божидар Божанов: Собственикът на БТВ продава влакове на правителството и коли на МВР, зависим е от Пеевски

Кадър БНТ

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Божидар Божанов отправи остри обвинения към лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, като заяви, че той стои зад уволнението на журналистката Мария Цънцарова от bTV в свой Facebook пост, цитира Дарик.

Според Божанов случаят далеч не е изолиран и е показателен за мащаба на политическото влияние, което Пеевски продължава да упражнява:

„Затова е важно Пеевски да загуби не само кабинета и охраната си, а и цялото си влияние, с което разпорежда, мачка и унижава“, заявяви той.

В позицията си Божанов отправи сериозни критики и към ГЕРБ, които по думите му активно защитават това влияние. Той твърди, че партията е „на амбразурата“, за да пази охраната не само на Бойко Борисов, но и на Делян Пеевски.

Според него вчерашното гласуване в парламентарна комисия е било само „прах в очите“, докато днес чрез процедурни действия е било отказано разглеждането на съответния законопроект в пленарната зала.

Божанов предупреждава, че подобно поведение има сериозни последици за свободата на словото и демокрацията в страната:

„Докато зависими политици пазят това нелегитимно влияние от страх, уволнението на независими журналисти ще е само началото.“

В "Панорама" той разви тезата:

"Собственикът на БТВ е голяма чешка компания. Тя продава влакове на правителството и я прави зависима от Пеевски, това че продава на МВР автомобили също, това че в същата група е български телеком, който получава пари по плана за развитие. Дали тази компания не преговаря за Лукойл и дали не е това свързано. Пеевски да казва, за да одобря сделката, уволнете Цънцарова. Имам информация", каза той.

б.ред. Škoda Group е част от чешката PPF Group

