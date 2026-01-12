Божидар Божанов: ЦИК да организира публично тестване на машините за гласуване

Снимка: Булфото

Централната избирателна комисия трябва да организира публично и експертно тестване на машините за гласуване, за да бъде сложен край на спекулациите и технологично невярната информация около изборния процес. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в предаването „Нещо повече” по БНР.

По думите му, през последните месеци масово се разпространяват неверни твърдения за машините, които не се подкрепят с доказателства, но подкопават доверието в изборите. Затова от „Да, България“ са изпратили писмо до Централната избирателна комисия с призив да организира открито тестване на машините, с участие на български и международни експерти, както и на всички политически сили, които поставят под съмнение тяхната надеждност.

„Ако някой твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, нека дойде с експертите си и го докаже. Ако не - това говорене трябва да спре, защото е безотговорно“, подчерта Божанов.

Той припомни, че машинното гласуване е един от най-ефективните инструменти за ограничаване на изборните измами и купения вот, а проблемите възникват не от технологията, а от политическите решения тя да бъде умишлено обезсмисляна. Божанов напомни, че машините бяха превърнати в „принтери“ броени месеци преди предишните избори, което доведе до връщане към ръчно броене и създаде допълнителни съмнения в процеса.

В този контекст той обяви, че „Да, България“ вече е внесла предложения за промени в Изборния кодекс, които да върнат нормалното функциониране на машинното гласуване, както и да подобрят прозрачността и контрола върху изборния процес. Тези предложения ще бъдат разгледани в правната комисия на Народното събрание.

Божанов призова и за по-широко гражданско участие в гарантирането на честни избори и посочи инициативи като платформата „Ти броиш“, в която всеки може да се включи като наблюдател и да допринесе за реален контрол в изборния ден, съобщават от „Да, България“.

В интервюто си той подчерта, че легитимността на управлението може да бъде възстановена единствено чрез избори и че при получаване на мандат от президента, коалицията ПП-ДБ ще го върне. Според него опитите на ГЕРБ да делегитимират протестите и да си приписват заслуги за ключови европейски успехи са част от познат модел на политическо поведение, който обществото вече ясно разпознава.

„Реформите, за които настояваме от години - в прокуратурата, в съдебната власт и в службите, могат да се случат без компромиси. Най-прекият път към това е парламентарно мнозинство“, заключи Божанов.

