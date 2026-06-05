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Божидар Саръбоюков: Имах да си връщам точно в Рим, сега е време за личен рекорд

05.06.2026 / 13:49 0

Снимка: Булфото

Големият талант на България в леката атлетика - Божидар Саръбоюков, се превърна в първия български атлет при мъжете, който печели състезание от Диамантената лига. Той спечели скока на дължина. 

Талантът от Харманли стана №1 с последния си опит, когато се приземи на 8.26 м, посочва БГНЕС. За него състезанието в Рим беше по-специално, след като именно в италианската столица се контузи преди година. 

“Може би това е първото ми състезание за сезона, от което съм доволен. Не от резултата, защото това не са цифрите, които гоня. Доволен съм, че се преборих и показах спортната злоба. 

Изключително радостен съм, защото това е първата ми победа на Диамантена лига. Дано това ми е на късмет, защото миналата година се контузих тук и имах да си връщам. 

Публиката е нещо уникално, толкова голяма публика не бях виждал на турнир. 

За мен това беше едно мини Световно първенство не заради състезателите, а заради публиката. Може би това ме накара да се мотивирам толкова силно

Целта ми до края на сезона е да направя един личен рекорд и един национален рекорд и да покажа най-доброто от себе си на състезанието, на което трябва”, каза Саръбоюков. 

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MrBean (преди 49 секунди)
Рейтинг: 225204 | Одобрение: -1916
Град Рим е благосклонен към нашите спортисти.

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