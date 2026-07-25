Божидар Саръбоюков: В момента със сигурност не съм в най-добрата си форма

Снимка: Булфото

Божидар Саръбоюков се подготвя за Европейското първенство по лека атлетика през август. Състезателят в скока на дължина призна, че не се намира в най-добрата си форма към момента, но е насочен изцяло към шампионата в Бирмингам след няколко седмици.

По-рано през сезона Саръбоюков спечели първо място на турнира Диамантена лига в Инсбрук, припомня БТА.

"В момента със сигурност не съм в най-добрата си форма, но смятам, че това е едно състезание, през което само трябва да премина, всичко е насочено за Европейското първенство. Утре, както го казвам много често, просто ще е една тренировка", заяви Саръбоюков на пресконференция по повод участието си в държавното първенство по лека атлетика на България. Той ще вземе участие на дълъг и висок скок.

"Няма да се оплача, ако постигна добри резултати и в двете дисциплини, но пък не се знае. Не го приемам като толкова голямо задължение, но тогава понякога се получат хубави резултати. На последното състезание го видяхме. Със сигурност, както винаги, ще дам всичко от себе си и се надявам да зарадвам публиката, която ще дойде", каза още Саръбоюков.

Треньорът му Димитър Карамфилов подчерта, че в зависимост от представянето на Божидар Саръбоюков в държавното първенство ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на Европейското първенство или ще се съсредоточи само на скок дължина.

"Подготовката ще продължи в Харманли, където имаме чудесни условия за тренировки. Мечтая за отлични резултати не само на Европейското първенство, но и на други големи състезания. След шампионата на Стария континент със сигурност той ще участва в останалите две Диамантени лиги и на финала на Лигата. Много се надявам да участва и в турнира World Athletics Ultimate Championship, в който ще участват най-добрите 8 атлети във всяка дисциплина и ще се проведе в Будапеща от 11 до 13 септември, а наградният фонд е 10 милиона долара. Очаквам Божидар не само да участва, но и да бъде сред първите трима", заяви Карамфилов за медиите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!