Божидар Саръбоюков с две титли и рекорд на Държавното първенство по лека атлетика

Снимка: Булфото

Божидар Саръбоюков бе главно действащо лице в днешния ден на Държавното първенство по лека атлетика на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Саръбоюков спечели втората си титла в скока на дължина с 8.48 метра, което е нов рекорд на първенствата и е само на 1 см от националния рекорд, който също принадлежи на Саръбоюков, предава БТА.

Сребърния медал с изравнен национален рекорд за юноши спечели Стилиян Орлинов (Михаил Желев-Сливен) - 7.55 м (0.9 м/сек). Теодор Янков (СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи) се пребори за бронзовото отличие със 7.52 м (1.6 м/сек).

Само час по-рано Саръбоюков триумфира и в скока на височина с 2.15 метра, демонстрирайки изключителна класа, стабилна форма и шампионски характер.

Втори завърши Габриел Митов (Спринт - Червен бряг) с 2.06 м, а трети с личен рекорд от 2.06 м се нареди Георги Марков (ЦСКА-София).

Габриела Петрова (Локомотив-Пловдив) стана двойна шампионка от националното първенство. След титлата в тройния скок тя триумфира и в скока на дължина с резултат 6.50 м.

Втора се класира Галина Николова (Хеброс - Харманли) с 6.26 м, а бронзът стана притежание на Милена Миткова (Дарко тийм) с 6.17 м.

Никола Караманолов (Радио 999 - Ямбол) спечели титлата на 200 метра с личен рекорд от 20.97 секунди.

Втори се класира Георги Петков (КЛАСА) с 21.72 секунди, а третото място зае Васил Георгиев (Атлетик - София) с 21.82 секунди.

Кристина Борукова (Тракия 96-Пловдив) спечели титлата на 400 метра с препятствия с резултат от 1:00.90 минути. Второто място в дисциплината зае Христина Койнова (Локомотив-Пловдив) с личен рекорд от 1:02.13 мин, а бронза е за Василена Накова (Атлетик-София) също с лично постижение от 1:03.23 мин.

На 400 метра с препятствия за мъже Тодор Тодоров (Академик-София) извоюва второто си злато от шампионата. След като вчера спечели на 400 метра, днес той се поздрави с титла и на 400 м/препятствия с 52.76 сек. Среброто в дисциплината е за Мартин Стоянов (Атлетик-София) с 53.72 сек, а трети е Мартин Драганов (Берое-Ст. Загора) с 56.

Шампионите от Ден 2 на Националния шампионат за мъже и жени:

200 метра, мъже - Никола Караманолов (Радио 999) 20.97 сек, жени - Кристен Радуканова (Радуканови Видин) 24.21 сек

800 м - Димитър Панделиев (Супер спорт Варна) 1:55.76 мин, Мина Младенова (Олимп Силистра) 2:140.22 мин

400 м пр - Тодор Тодоров (Академик) 52.76 сек, Кристина Борукова (Тракия 96) 60.90 сек

5000 м - Иван Андреев (Дунав) 15:11.40 мин, Девора Аврамова (Берое) 16:48.92 мин

Скок дължина - Божидар Саръбоюков (Хеброс Харманли) 8.48 м, Габриела Петрова (Локомотив Пд) 6.50 м

Скок височина - Божидар Саръбоюков (Хеброс Харманли) 215 см, Ани Стейпълтън (Атлетик) 178 см/Ирен Саръбоюкова (Хеброс Харманли) 178 см

Копие - Радослав Иванов (Дунав) 56.27 м, Дария Мишовска (Енерджи) 41.56 м

Гюле - Тодор Петров (Добрич) 17.05 м, Ивелина Милкова (Дунав) 11.97 м

4х100 м микс - Атлетик София 44.86 сек

4х400 м - Атлетик София - 3:21.71 мин, Атлетик София 3:53.12 мин

Многобой - Крум Захариев (Славия) 6374 т, Вивиан Кръстева (Рилски атлет) 4467 т

Редактор "Екип на Петел",

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