Божил Колев празнува рожден ден

Легендата на българския футбол, Черно море и ЦСКА море Божил Колев празнува днес рожден ден. Той навършва 77 години.

Божил Колев е роден на 12 януари 1949 г. в село Цонево, община Дългопол, а когато е на 10-години започва да тренира футбол в школата на Черно море. За мъжкия тим на „моряците" дебютира на 13 август 1967 г. при домакинската загуба с 2:3 от ЦСКА. Макар че е само на 18 години, той започва като титуляр в защитата на варненци и дори бележи втория гол в тяхна полза.

През 1970 г. Колев е привлечен в ЦСКА (София), където остава общо 9 сезона. Дебютира официално за отбора на 13 октомври 1970 г. при победата с 2:0 срещу Марек (Дупница) на стадион „Бончук“ в 6-ия кръг на сезон 1970/1971. За ЦСКА записва общо 254 мача и 63 гола в „А“ група.

Става общо 5 пъти шампион на България и три пъти носител на националната купа.

Той е варненският рекордьор по участия в националните гарнитури: 60 мача и 8 гола в мъжкия, 9 в младежкия и 14 в юношеския тим на страната.

Участник на финалите на Световното първенство през 1974 година, където играе и в трите мача на нашите. Шест пъти е извеждал България като капитан.

В периода 1979/1981 той е играещ треньор на родния си Черно море, за който има общо 119 мача и 11 гола в елита.

През 1981 г. Колев преминава в кипърския шампион Омония, където старши треньор е Васил Спасов. Дебютира официално на 16 септември 1981 г. при загуба с 0:3 на Ещадио да Луж от португалския Бенфика в първия кръг от Купата на европейските шампиони. Играе 90 минути и на реванша в Кипър на 30 септември, който е загубен с 0:1. Впоследствие Колев записва 4 мача в местното първенство, но получава тежка контузия, заради която слага край на кариерата си на 32-годишна възраст.

Бил е помощник на националния селекционер Христо Бонев на финалите на Световното първенство през 1998 г., както и старши треньор на ЦСКА, на кипърските Омония (Никозия) и Неа Саламис Фамагуста, играещ треньор в родния си отбор и старши треньор на Черно море, Добруджа и Аксаково.

Футболист №1 на Варна за XX век и 18-и в класацията на ФИФА за най-резултатните защитници в националните първенства.

