Божинов за Стоичков: Отидох на лагер на националния отбор изрусен, даде ми две опции, тоест една

Валери Божинов стана водещ на рубрика в „На кефе” по Нова телевизия, която е свързана с новото риалити, чрез което се търси кой да изиграе ролята на великия Христо Стоичков в биографичен филм за него. Като гост на Гала в четвъртък, Божинов разказа първите и най-ярките си спомени от Камата.

„Той ми беше подаръка за 18-ия ми рожден ден. Дойде след мач и ми даде импулс да стана като него. Да, не стигнах Стоичков, но ми даде увереност и самочувствие”, разказа Божинов.

„Стоичков не хвали много, но като му влезеш под кожата, разкрива емоции, почват майтапи”, допълни той.

Божинов разказа и другата страна на Камата. Повикан от него в националния отбор, младият нападател отишъл на лагера изрусен. „Каза ми: „Давам ти две опции, тоест една” и аз веднага отидох да се подстрижа нула номер за наказание”, разказа Валери. Той допълни, че като треньор Стоичков не харесвал нито екстравагантните прически, нито татуировките на играчите си.

Футболистът не пропусна да сподели в „На кафе” и мъката си по загубата на Димитър Пенев.

„Бяхме го позабравили този човек. А той е институция. Такива хора трябва да се пазят, уважават и почитат”, коментира Божинов.

