Божков е завел дело във Вашингтон срещу "Магнитски"

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Бизнесменът Васил Божков е завел дело във федералния съд на Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“. Това съобщава в. "Сега" като цитира публикация на портала Bird.bg във Фейсбук, предава БГНЕС.

За това, че Божков е завел дело за изваждането си от списъка "Магнитски", индиректно стана ясно, след като той си поиска 5 млн.евро, дадени на футболен клуб "Левски", докато той се водеше негов собственик. От ръководството на столичния тим съобщиха, че до клуба е изпратено "уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение“ от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира плащане на сума в размер на 5 072 337,63 евро. Тогава Божков обясни, че тези пари му трябват за адвокати му, които водят делата в САЩ срещу санкциите по "Магнитски". "Те ми казаха, че няма да работят, ако не им продам това вземане, а аз няма с какво да им плащам - всичко при мен е блокирано", обясни бизнесменът, срещу когото има три наказателни дела в България.

Според Bird.bg, Службата за за контрол над чуждестранни активи (OFAC) е провела и подробен разпит на Божков. "Имало е дори среща на представител на OFAC с адвокат на Божков. По-рано швейцарският адвокат на Божков каза, че той е предоставил аудио и видео доказателства", пише още Bird.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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