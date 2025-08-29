Брад Пит и Хоакин Финикс продуцират филм по истински случай за смъртта на 6-годишната Хинд от Газа

Кадър Фб

Брад Пит, Хоакин Финикс, Руни Мара, Алфонсо Куарон и Джонатан Глейзър стават изпълнителни продуценти на драмата на Каутер Бен Хания „Гласът на Хинд Раджаб“, чието действие се развива в Ивицата Газа. Премиерата ще бъде по време на филмовия фестивал във Венеция на 3 септември, а включването на актьорите като продуценти засили популярността на лентата.

Драмата пресъздава събитията около убийството на шестгодишната Хинд Раджаб през януари 2024 г. Момичето бяга от Газа с кола с четиримата си братовчеди, леля си и чичо си, когато попада под обстрел на израелски военни. Филмът е базиран на записите от телефонните разговори между Хинд Раджаб и доброволците на Червения полумесец, които се опитват да поддържат линията с детето, докато правят всичко възможно, за да я спасят, предава Нова.

Би Би Си припомня, че парамедици от Палестинското дружество на Червения полумесец (PRCS) успяват по-късно да стигнат до колата на Хинд, но всички били загинали. Освен това установяват, че линейката, която е пътувала към мястото след обаждането на момичето, е била бомбардирана, при което загиват двама души - Юсуф ал-Зейно и Ахмед ал-Мадхун.

През 2024 година Би Би Си разказа още, че майката на Хинд - Уисам, докато е чакала да получи информация какво се случва с нейното дете, е държала в ръце малката чантичка на момичето с тетрадка, в която то е упражнявало краснописа си.

Хинд загива в началото на 2024 година.

Тел Авив твърди, че в района, където момичето, семейството ѝ и двамата парамедици са били убити, не е имало израелски войски. Разследване на The Washington Post и Sky News, при което са използвани сателитни изображения, обаче стига до заключението, че по това време там е имало израелски танкове.

Изследователска група Forensic Architecture, базирана в Лондон, публикува подробно разследване съвместно с Al Jazeera, в което са отбелязани 335 дупки от куршуми по външната част на автомобила.

„Гласът на Хинд Раджаб“ е продължение на номинирания за „Оскар“ филм на Бен Хания „Четири дъщери“ – друга драма, която съчетава документален филм с игрални методи. Предишният ѝ филм „ Човекът, който продаде кожата си“ също беше номиниран за най-добър международен филм.

