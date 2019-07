Брад Пит взе децата от Анджелина Джоли

Брад Пит отбеляза победа в спора с Анджелина Джоли за децата, защото актрисата ги е оставила на неговите грижи, докато е заета през лятото със снимки, съобщи в. "Дейли стар", цитиран от Блиц.

Звездната двойка се раздели през 2016 г. Разводът им беше обявен през април тази година, но те още доуточняват някои условия в него. Най-лютият спор е за децата.



Актрисата цяло лято ще се снима във филма "Тези, които искат да съм мъртва" (Those Who Wish Me Dead"). Тя е предолжила на Брад Пит да се грижи за 17-годишния Мадокс, 15-годишния Пакс, 14-годишната Захара, 13-годишната Шайло и 11-годишните Нокс и Вивиен. Това е голямо постижение за Брад Пит, който първоначално почти не можеше да ги вижда заради обвинения в проявена агресия и проблеми с алкохола.



"Прилича на наистина положителна промяна и Брад не е на себе си от щастие" - коментира човек от обкръжението му.



През април с обявяването на развода беше съобщено, че двамата актьори са се разбрали да си поделят попечителството на децата.

