Бракониери зарязаха лодка и 35 кг риба в чували при гонка с инспектори на язовир "Цонево"

снимки: ИАРА

Рутинна проверка на варненски инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) на язовир „Цонево“ се превърна в гонка, след като нарушители опитаха да избягат с незаконен улов, съобщиха от ИАРА.

Служителите патрулирали с лодка в района на местността Кара Асан, когато с бинокъл забелязали плавателен съд с двама души на борда. След като мъжете видели инспекторите, те бързо се насочили към скалите и скрили два големи чувала, с които се опитали да избягат. Екипът на ИАРА ги последвал и открил изоставените чували – единият пълен с 150-метрови мрежи и жива „сребриста каракуда“, а вторият – с около 35 килограма риба. При гонката нарушителите изоставили и лодката, която също е иззета.

За случая е уведомена полицията в Дългопол за установяване на самоличността на извършителите и предприемане на последващи действия.

