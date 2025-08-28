Бракониери застреляха благороден елен край Шумен

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Благороден елен е бил застрелян от неизвестни в землището на село Черенча, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Сигнал за убит елен по пътя Шумен - Търговище в землището на село Черенча е подаден от 36-годишен мъж малко преди 9,00 часа вчера, предава Шум бг.

Трупът на животното е намерен в земеделска земя, иззет е проектил, казаха още от полицията.

Застреляният елен е бил на възраст около 4-5 години. От трупа липсвали бутовете.

За тази година това е първи случай на бракониерска проява в Шуменско. През изминалата 2024 г. от полицията съобщиха за 6 случая на убити елени и кошути извън ловния сезон.

Ловът на благороден елен (мъжки екземпляри) ще е разрешен от 1 септември 2025 г. В момента е позволено отстрелването на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас, обикновена бекасина.

По случая с убития преди ден елен в землището на Черенча е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 237 ал. 1 от НК , който предвижда до една година затвор или глоба от 100 до 300 лева.

