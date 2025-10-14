Брат и сестра намериха портмоне с 950 лева в Шумен и го предадоха в полицията

Снимка: ОД на МВР

12-годишни близнаци от Шумен намериха и предадоха в полицията портмоне с 950 лв., съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Вчера по обед Божидара и Стилиян - шестокласници в СУ „Сава Доброплодни“, се прибирали от училище към дома им. В подлеза на автогарата в Шумен забелязали черно мъжко портмоне, предава Шум бг.

Взели го и установили, че вътре има документ за самоличност и голяма сума пари. Децата позвънили на майка си и разказали какво се е случило.

След като се срещнали майката и децата отишли в районното управление в града, за да ги предадат.

Станало ясно, че личната карта е на 56-годишен мъж от търговищкото село Буховци. Малко по-рано същия ден той бил отведен в шуменския полицейски арест, след като бил установен и задържан в района на автогарата за неспазване на съдебна мярка „домашен арест“. Върнали му документите и парите, след което конвоирали до РУ-Търговище.

Божидара и Стилиян са деца на служител в сектор „Криминална полиция“ в районното управление в града, уточниха от полицията.

