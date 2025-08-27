Братът на Хриси: Бяхме убедени, че родителите на Никола Бургазлиев ще опитат да прикрият такива неща

Кадър БНТ

Токсикологичната експертиза потвърди подозренията за употреба на марихуана

Близките на 4-годишния Мартин и майка му Христина са подозирали, че 18-годишният Никола Бургазлиев е бил под въздействието на наркотични вещества, когато е блъснал семейството с АТВ в Слънчев бряг. Това заяви братът на 35-годишната Христина - Светослав Соколов, в сутрешния блок на БНТ "Денят започва", след като токсикологичната експертиза потвърди наличието на марихуана в кръвта на шофьора.

"Това беше едно от нашите главни опасения. Ние знаехме, че със сигурност има нещо такова – предвид вида на момчето, предвид държанието му след инцидента," коментира Светослав Соколов. Според него семейството е било почти убедено, че родителите на младежа ще се опитат да прикрият подобни факти.

"Бяхме почти убедени, че неговите родители ще се опитат да прикрият такива неща. И както виждате, всичко това се доказва. В кръвта му бяха намерени наркотични вещества, което оттук нататък променя много нещата," добави той.

Братът на Христина сподели обнадеждаващи новини за състоянието на малкия Мартин, който е настанен в "Пирогов". Информацията за момченцето семейството получава от Николай Попов - бащата на загиналата 12-годишна Сияна, който им оказва съдействие в този труден момент.

"Счупените ребра, които имаше, започват да зарастват. Кръвоизливът в главата се е абсорбирал от тялото – това е лъч надежда за нас," обясни Светослав Соколов. Лекарят е потвърдил, че момченцето вече е извън опасност за живота.

Соколов изрази недоволството на семейството от първоначалното решение за домашен арест на Бургазлиев. "Едно от неправилните неща беше, че той беше под домашен арест след първата инстанция на делото. Това е наше притеснение, тъй като той и неговите близки имаха време да уеднаквят версиите си," посочи той.

На протестите в страната семейството е поискало родителите на Бургазлиев да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая.

Остава въпросът защо все още не е разпитано момичето, което според някои сведения е било на АТВ с Бургазлиев по време на инцидента. "До момента момичето не е разпитано. Вероятно ще бъде повикано," коментира Соколов.

Семейството благодари на лекарите в Бургас и София, които направиха всичко възможно да стабилизират състоянието на Мартин и Христина, както и на Николай Попов за оказаното съдействие.

"Справедливостта излиза бавно наяве и може би това няма да им помогне накрая на самото разследване," заключи братът на Христина.

