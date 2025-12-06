Братът на Килиан Мбапе донесе победа на Лил

Снимка Пиксабей

Лил победи с минималното 1:0 Олимпик (Марсилия) като домакин в двубой от 15-и кръг на френската Лига 1.



Мачът се игра на стадион "Пиер-Мороа" във Вилньов д'Аск.



Единственото попадение в срещата отбеляза братът на мегазвездата Килиан Мбапе - Итън Мбапе.



18-годишният талант вкара в 10-ата минута след асистенция на Набил Бенталеб, предаде Фокус.



С успеха Лил събра 29 точки и се изравни с Олимпик (Марсилия).



Двата тима делят 3/4-о място във временното класиране.

