Братът на Нидал Алгафари: Путин, Човекът с главно Ч...
07.10.2025 / 19:46 1
Кадър Фб
Братът на Нидал Алгафари Мажд Алгафари написа прочувствен пост за идола си Владимир Путин.
Ето какво пише той:
Путин...
Човекът, който ще остане в историята на света, не само с главно Ч...
За него ще се пише и говори с главни букви
ЧОВЕКЪТ
Честит рожден ден, господин Президент на Руската Федерация
