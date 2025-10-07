реклама

Братът на Нидал Алгафари: Путин, Човекът с главно Ч...

07.10.2025 / 19:46 1

Кадър Фб

Братът на Нидал Алгафари Мажд Алгафари написа прочувствен пост за идола си Владимир Путин.

Ето какво пише той: 

Путин...

Човекът, който ще остане в историята на света, не само с главно Ч...

За него ще се пише и говори с главни букви

ЧОВЕКЪТ

Честит рожден ден, господин Президент на Руската Федерация

 

0
0
cron1 (преди 3 минути)
Рейтинг: 125804 | Одобрение: -16996
По-скоро, Идиотът с главно И... Подпали света тоя кретен...Гняв
Марио Кроненберг

