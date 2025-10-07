Братът на Нидал Алгафари: Путин, Човекът с главно Ч...

Кадър Фб

Братът на Нидал Алгафари Мажд Алгафари написа прочувствен пост за идола си Владимир Путин.

Ето какво пише той:

Путин...

Човекът, който ще остане в историята на света, не само с главно Ч...

За него ще се пише и говори с главни букви

ЧОВЕКЪТ

Честит рожден ден, господин Президент на Руската Федерация

