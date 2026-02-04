реклама

Братът на краля Чарлс Трети напусна имението в Уиндзор след разкритията за връзки с Джефри Епстийн

04.02.2026 / 23:51 0

кадър: Бтв

Бившият принц Андрю напусна имението си в Уиндзор след последните разкрития за връзките му със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Кадри на Ройтерс показват паркирани ванове и камиони пред имението. Според изданието "Сън" 65-годишният благородник се е надявал да остане по-дълго в 30-стайния дом, но се е преместил през нощта в понеделник, предава Бтв. 

Братът на краля Чарлс Трети сега ще обитава временно друг имот, собственост на короната.

Крал Чарлз отне титлите на Андрю още през декември, когато името му се появи в досиетата "Епстийн".

 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама