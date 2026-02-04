Братът на краля Чарлс Трети напусна имението в Уиндзор след разкритията за връзки с Джефри Епстийн

кадър: Бтв

Бившият принц Андрю напусна имението си в Уиндзор след последните разкрития за връзките му със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Кадри на Ройтерс показват паркирани ванове и камиони пред имението. Според изданието "Сън" 65-годишният благородник се е надявал да остане по-дълго в 30-стайния дом, но се е преместил през нощта в понеделник, предава Бтв.

Братът на краля Чарлс Трети сега ще обитава временно друг имот, собственост на короната.

Крал Чарлз отне титлите на Андрю още през декември, когато името му се появи в досиетата "Епстийн".

