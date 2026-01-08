Братът на новия президент на Венецуела: Процесът на освобождаване на затворници вече е започнал

стопкадър: Ютуб

Венецуела освобождава „значителен брой“ политически затворници, включително чужденци. Това заяви в четвъртък ръководителят на законодателния орган на страната, съобщи NBC.

Съобщението може да е първият знак, че новото правителство е отворено за връщане на известна свобода на словото в страната и за поддаване на натиск от опозиционните групи и американското правителство.

Ходът е приет като „едностранен жест за поддържане на мира и за да се осигури нашето непоклатимо решение за консолидиране на мира в Републиката и мирното съвместно съществуване“, каза пред репортери Хорхе Родригес, който е по-голям брат на новия президент на страната Делси Родригес.

Хорхе Родригес заяви, че процесът на освобождаване на затворници вече е започнал. Той не предостави подробности за това кой ще бъде освободен или кога. Държавният департамент отказа коментар, допълва БТА.

Според правозащитни организации, Венецуела държи между 800 и 900 политически затворници, повечето от които са били арестувани под ръководството на Николас Мадуро, който беше заловен от американските сили в събота.

Южноамериканската страна е осъдила на затвор няколко американци през годините. През януари 2025 г. бяха освободени шестима задържани американци, след като пратеникът на Тръмп за специални мисии Ричард Гренел проведе разговори с Мадуро в Каракас.

Семейства на лишените от свобода и опозиционни групи призовават за подобен ход и оказват натиск върху американското правителство по въпроса.

Правозащитната организация "Форо Пенал" (Foro Penal), която се бори за каузата на политическите затворници във Венецуела, приветства "добрата новина". Неотдавна организацията оцени броя на политическите затворници в страна на 806, включително 175 военни, отбелязва "Франс прес", цитиран от БТА. "Знаем, че хората си възвръщат свободата, включително чужденци", написа Алфредо Ромеро, адвокат на "Форо Пенал", който работи за установяването на самоличността на лицата, които ще бъдат освободени.

