Братовчед на Виктор с нова версия за удара в автобуса

Кадър БТВ

Шофьорът, който вече е с предявено обвинение, е бил под въздействието на райски газ, твърди негов братовчед.

Екипът ни се свърза с братовчеда на 21-годишния шофьор Виктор Илиев. Той разказа, че му е дал колата, защото неговата е била в сервиза. А преди да тръгне, той му е обещал да кара бавно.

„Той ме помоли да му услужа с моята кола, за да може да отиде да се види с някакво момиче….. Казах му „окей“ и в 12 часа се разделихме“, разказва Петър Георгиев.

Виктор взема колата, в нея се качват бившата му приятелка, момче и момиче. В ръцете им според Петър е имало и флакон с райски газ.

Минути след полунощ автомобилът прелита по булевард „Константин Величков“ и удря автобуса.

„Според мен явно е бил под влиянието на този балон, защото на клипчета се вижда, че той не е могъл да спре“, коментира Петър.

„Като цяло Виктор не е такова момче, той е бедно, скромно, тихо момче“, допълва той.

Според експерти няма как да се докаже дали Виктор е използвал райски газ, това обаче би могло да повлияе на обвинението му.

Мощния автомобил е на лизинг. В понеделник е трябвало нотариално да бъде прехвърлен на Николай. Това няма да се случи, защото колата вече е веществено доказателство. Утре предстои градската прокуратура да поиска задържане на 21-годишния шофьор под стража, на когото вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Все още не е разпитано едно от момичетата от автомобила, заради тежкото му състояние.

