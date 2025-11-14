Братя Аргирови и Стефан Димитров с новина за Стоичков по БТВ

кадри bTV, Фейсбук

Братя Аргирови и композиторът Стефан Димитров гостуваха на Цветанка Ризова в „Лице в лице” по bTV за да разкажат са новата си песен „Българи сме още”. Тя стана сензация още преди премиерата си, защото в записа участва и футболната легенда Христо Стоичков. Той обаче няма да се включи в проявата да дебюта ѝ заради операция.

„Стоичков е добре, операцията е минала успешно”, съобщиха музикантите, които са в постоянен контакт с него. Предстои обаче сериозна рехабилитация, обясниха те.

Разбира се, Ризова не пропусна да зададе и политически въпроси на гостите си. Тя попита Стефан Димитров за прехода, като подчерта, че според някои той приключва окончателно с приемането на еврото.

„Чудя се аз, защо ми е толкова готино, а то преходът свършил” , отвърна иронично композиторът, известен като автор на песните на протестите от началото на 90-те.

Светослав Аргиров обясни, че най-голямата разлика между нас и хората на север и запад в Европа е манталитетът. Той обаче се радва за приемането на еврото.

„Отиваме при богатите. Жена ми е норвежка и се шегувам с нея, че валутата ни от Нова година става по-силна от тяхната”, каза певецът.

Благовест Аргиров пък коментира, че преходът за всеки българин ще настъпи индивидуално, когато промени мисленето си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!