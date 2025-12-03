Братя Бобокови по БТВ: Борисов и Пеевски организираха вандалите на протеста

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Бизнесменът Атанас Бобоков отрече категорично арестуваният му син да е участвал в безредиците по време на протеста в София. Той дойде в сутрешния блок на bTV заедно с брат си Пламен и заяви, че синът му е арестуван и е държан като заложник.

Той уточни, че човекът, заловен с хиляди левове с бележки с имена на столични улици, не е сина му. Арестът му е заснет от камера на банка. Атанас Бобоков заяви, че синът му е имал 20 лева в джоба и не е организирал никого за провокации. „Бил е на протеста с майка си, организирал е майка си”, обясни бизнесменът.

Пламен Бобоков директно обвини Бойко Борисов и Делян Пеевски в провокациите на протеста, защото те владеели агитките.

„На министъра са му потекли лигите, като са му докладвали, че е арестуван човек с име Бобоков”, коментира той. По думите му, Борисов и Пеевски трябва да паднат от власт, без значение с участието на кои партии.

Братя Бобокови казаха също, че са получили обаждане да внимават, какво говорят по телевизията. Те допълниха, че след анонса за участието им по bTV, веднага са се появили двама свидетели срещу сина на Атанас Бобоков. И двамата казаха, че не са били на протеста, но със сигурност ще отидат на следващия.

