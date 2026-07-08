Братя Николови се събраха в един отбор в Италия

Снимка Българска федерация по волейбол

Италианският волейболен гранд Лубе (Чивитанова) официално взриви трансферния пазар, след като обяви привличането на суперталанта на българския волейбол Симеон Николов. 19-годишният разпределител подписа договор за следващите три сезона - до лятото на 2029 г.

От официалния сайт на клуба определят трансфера като „големия удар на лятото“ и не пестят суперлативи за 208-сантиметровия плеймейкър, определяйки го като един от най-ярките и следени млади таланти в световния волейбол, пише Блиц.

С този ход Лубе събира на клубно ниво двамата синове на легендата Владимир Николов. По-големият брат на Мони – Александър Николов, вече е водеща фигура в италианския тим и наскоро също удължи договора си с клуба до 2029 г. Италианците очакват двамата братя да сформират убийствен тандем, съчетаващ гениалното разпределяне на Симеон с мощната атака на Алекс.

Братя Николови бяха големият двигател за второто място на Световното първенство във Филипините през миналата година. Сега те са в САЩ с националния отбор и продължават подготовката си за третата седмица от Лигата на нациите, където "лъвовете" ще срещнат Китай, САЩ и Франция.

Редактор "Екип на Петел",

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